Davos, sperare nella ‘svolta verde’ è una clamorosa contraddizione (Di martedì 21 gennaio 2020) La 50ma edizione del World Economic Forum di Davos appare già dai primi titoli di giornale come la più colossale operazione di greenwashing mai partorita nell’iperuranio dei ricchi. Le nevi di Davos si tingono di verde, “Sfida per un capitalismo pulito”, “La svolta verde di Davos”, “A Davos Greta guida la crociata della nuova finanza verde”, “La grande finanza verde come Greta”… L’espressione greenwashing si è affermata nel gergo del turbo-capitalismo anni Novanta, nei Paesi anglosassoni, quando i manager delle più grandi aziende chimiche americane, dalla Dow-DuPont alla Plastic Industry, ebbero la faccia tosta di spacciarsi addirittura come “eco-friendly” in una fiera a Washington. Fu probabilmente ripresa dalla denuncia di un ambientalista americano, Jay Westerveld, sui comparti ecologicamente disinvolti di alcune ... ilfattoquotidiano

