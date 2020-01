Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 21 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di Ciclocross 2019-2020 è ormai giunta al capitolo decisivo. Domenica 26 gennaio, infatti, si terrà l’ultima tappa della Challenge targata UCI in quel di Hoogerheide, nei Paesi Bassi. Saranno presenti anche Mathieu van der Poel e Wout Van Aert, i quali si presentano al via per rifinire la condizione in vista dei Mondiali, ma, ovviamente, anche per vincere, il primo in particolar modo dato che questa è la gara dedicata a suo padre Adrie. La situazione, per quanto concerne gli uomini Elite, è ormai delineata, con Toon Aerts che salvo infortuni non dovrebbe avere problemi a conquistare il successo, dato che ha oltre 40 punti di vantaggio su Eli Iserbyt. Diverso, invece, il discorso in campo femminile dove la leader Ceylin del Carmen Alvarado ha appena 5 punti di margine su Annemarie Worst. Saranno quattro le gare che si svolgeranno domenica: si parte alle 10.00 con ... oasport

