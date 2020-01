Bimba di 1 anno cade dalle scale a Milano: soccorso d’emergenza (Di martedì 21 gennaio 2020) Una Bimba di un anno è caduta dalle scale a Milano. E’ accaduto poco dopo le 13, quando la polizia è intervenuta in viale Certosa 187 per soccorrere una bambina di origine senegalese precipitata dalla tromba delle scale. Trasportata in codice rosso al Niguarda, al momento non risulta in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, la Bimba si trovava sulle scale con lo zio e la madre che, per allacciarsi le scarpe, ha allentato la presa della Bimba che teneva per mano.L'articolo Bimba di 1 anno cade dalle scale a Milano: soccorso d’emergenza Meteo Web. meteoweb.eu

sasab2 : Napoli, ospedale Santobono: 'Operata per la prima volta al mondo una bimba di 1 anno per cancro all… - Notiziedi_it : Milano, bimba di un anno cade nella tromba delle scale: in codice rosso al Niguarda, non sarebbe in pericolo di vit… - stefanocasalec : RT @SkyTG24: #Milano, bimba di un anno cade nella tromba delle scale: è grave -