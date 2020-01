Banca Popolare di Bari, la ricerca di un direttore generale (Di martedì 21 gennaio 2020) È iniziata ieri alla Camera la discussione per l’esame del decreto-legge sulle misure «urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e la realizzazione di una Banca di investimento», in cui è previsto il sostegno per il risanamento della Banca Popolare di Bari. L’esame e i voti sul provvedimento si svolgeranno nella giornata di oggi. «Si tratta di un intervento non solo preventivo ma anche di rilancio» della Popolare di Bari che «fortunatamente non è una Banca fallita. E questo intervento è un tentativo esplicito di evitare situazioni peggiori», ha commentato il sottosegretario al Mef Paolo Baretta. Intanto il quotidiano MF fa sapere che il Fondo InterBancario è alla ricerca di un direttore generale per l’istituto: Tra i grandi soci del FITD c’è chi vedrebbe bene per quell’incarico Fabio Innocenzi, in uscita a fine mese in da Carige dopo l’aumento ... nextquotidiano

