Australian Open 2020: Lorenzo Giustino battuto in tre set da Milos Raonic nel primo turno a Melbourne (Di martedì 21 gennaio 2020) Termina l’avventura a Melbourne (Australia) di Lorenzo Giustino nel primo turno degli Australian Open 2020 di tennis. L’azzurro, ripescato in tabellone grazie al forfait del moldavo Radu Albot, è stato sconfitto piuttosto nettamente dal n.35 del ranking Milos Raonic con il punteggio di 6-2 6-1 6-3 in un match che si è tenuto in due giornate per via dell’arrivo della pioggia nella giornata di ieri. Una partita, di fatto, gestita in lungo e in largo dal forte nordamericano che si è conquistato meritatamente l’accesso al prossimo round dove affronterà il vincente della sfida tra il cileno Christian Garin e l’altro azzurro Stefano Travaglia. Nel primo set Raonic prende subito il comando delle operazioni, andando avanti di un break nel gioco di apertura. Forte di una resa senza incertezze alla battuta (80% dei punti conquistati con la prima di servizio e il 100% ... oasport

RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - zazoomnews : LIVE Sinner-Purcell 7-6 6-2 6-4 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro approda celermente al secondo turno! -… -