Al Bano a Sanremo 2020 con Romina: “Amadeus non è sessista. Junior Cally? Non so chi sia” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutti aspettavano l’ufficialità ed è arrivata, ci saranno Romina ed Al Bano a Sanremo 2020. La loro presenza era data per certa già da dicembre, ma il contratto clamorosamente non era stato ancora firmato nonostante Amadeus li avesse confermati in conferenza stampa, ma adesso i fan della coppia più amata della musica italiana possono stare tranquilli. La serata inaugurale vedrà quindi come protagonisti Romina ed Al Bano a Sanremo 2020: “Lo scoglio da superare era il cachet. Ieri mi hanno chiamato dalla Rai e la mia richiesta è stata accolta. Quella di Romina invece si chiuderà oggi. Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al festival di Sanremo, quei brani che sono diventati anche internazionali e un inedito scritto da Cristiano Malgioglio e rivisitato da Romina Power dal titolo ‘Raccogli l’attimo”. Il leone di Cellino San Marco ha ... giornalettismo

marcuspascal1 : RT @simonasiri: C’è un limite a tutto e il mio è Al Bano e Romina. Quindi quest’anno ho deciso di non guardare Sanremo. E in quei giorni vo… - simonasiri : C’è un limite a tutto e il mio è Al Bano e Romina. Quindi quest’anno ho deciso di non guardare Sanremo. E in quei g… - italiaserait : Sanremo, Al Bano: “Tutto ok, io e Romina saremo ospiti” -