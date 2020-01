Voragine vicino al Colosseo, evacuato un palazzo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una grande Voragine si è aperta questa mattina in via Marco Aurelio, nel pieno centro di Roma. La palazzina posta al di sopra della strada ceduta è stata completamente evacuata, in via precauzionale, dai vigili del Fuoco e dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale che hanno anche chiuso la strada al transito delle automobili. Interdetto anche l’ingresso in due attività commerciali che hanno le loro vetrine sulla via interessata da questo cedimento. LEGGI ANCHE > La tre-giorni di blocco dei diesel a Roma non ha funzionato La palazzina evacuata è di quattro piani e al suo interno c’erano, al momento dell’evacuazione, una quindicina di persone. La Voragine è stata scoperta dai vigili del Fuoco dopo aver ricevuto alcune telefonate che denunciavano un forte odore di gas nella zona. Una volta arrivati su via Marco Aurelio – una strada poco distante dal ... giornalettismo

