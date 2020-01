Un posto al sole, spoiler 21 gennaio 2020: la scelta di Fabrizio sorprende Marina (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le avventure di Un posto al sole del giorno martedì 21 gennaio rivelano tanti colpi di scena inaspettati. I telespettatori di questa longeva soap opera italiana resteranno di stucco dinanzi alla decisione di Fabrizio Rosato. Quest’ultimo sorprenderà Marina Giordano onde convincerla del suo amore. Angela e Franco continueranno ad avere un’accesa divergenza di opinioni sulla Gagliardi e la loro primogenita. Infine, Otello tornerà a sorridere. Anticipazioni Un posto al sole, trama del 21 gennaio Fabrizio, dopo lo scontro con lo zio Sebastiano, cercherà di dimostrare a Marina che i suoi sentimenti per lei sono completamente sinceri. Per tale ragione il Rosato prenderà una decisione a dir poco clamorosa che lascerà tutti di stucco. In seguito, quando Roberto vedrà la Giordano pensierosa, le chiederà che cosa è successo e si registrerà un riavvicinamento tra i due. Ritorno di ... kontrokultura

