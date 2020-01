UFC, Conor McGregor pronto al rematch contro Khabib Nurmagomedov? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo la sorprendente vittoria per KO contro Cerrone, Conor McGregor torna sul palcoscenico della UFC. I fan chiedono un rematch contro l’imabttuto Khabib. Conor McGregor è tornato e lo ha fatto in grande stile. Il lottatore di arti marziali miste irlandese, non ha deluso le aspettative nel suo ritorno contro Donald Cerrone. Lo ha fatto … L'articolo UFC, Conor McGregor pronto al rematch contro Khabib Nurmagomedov? proviene da www.inews24.it. inews24

GenovaOn : Come Conor McGregor ha celebrato il backstage dopo la vittoria di UFC 246 su Donald Cerrone - GenovaOn : Il brutale calcio di Conor McGregor che ha fermato Cowboy a soli 40 secondi dal ritorno UFC – foto… - Machi_kau : Non voglio sottovalutare Çonor ma il BMF !!! mmmm la vedo dura #UFCDAZNItaly #UFC #UFC246 -