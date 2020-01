Tor Marancia, l’uomo bloccato sul cornicione non è un ladro ma un uomo che tenta il suicidio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non è un ladro l'uomo in bilico sul cornicione di un palazzo in via Annio Felice a Tor Marancia, ma una persona che ha tentato il suicidio. A salvarlo i vigili del fuoco, un'ambulanza lo ha trasportato al San Giovanni. Il trentasettenne è stato poi denunciato per aver aggredito tre infermieri, minacciandoli con un coltello. fanpage

