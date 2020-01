Teatro dell' assurdo sul caso Gregoretti

Giornata della Memoria - la Segre incontra gli studenti di Milano al Teatro degli Arcimboldi. “Rinunciando all’odio e alla vendetta sono diventata una donna libera” : “Mi ero nutrita di odio e di vendetta. Sognavo la vendetta, quando il mio carceriere buttò la pistola ai miei piedi, io la vidi e pensai ‘Adesso lo uccido’. Mi sembrava il giusto finale di quello che avevo sofferto. Fu un attimo irripetibile. Ma capii che non avrei mai potuto uccidere nessuno. Non raccolsi quella pistola, da quel momento sono diventata quella donna libera, quella donna di pace che sono anche adesso”. Si è ...

Firenze : al Teatro della Pergola «Arlecchino servitore di due padroni» con Natalino Balasso : Una regia che, contravvenendo a una tradizione goldoniana ampiamente consolidata, guarda più alla Commedia all’italiana che alla Commedia dell’arte

Napoli - medico aggredito all'Ospedale del Mare : è il 13° dall'inizio dell'anno Ancora un'aggressione a Napoli - Teatro l'ospedale Del Mare. Si tratta della 13esima dall'inizio dell'anno e si e' conclusa con una denuncia. Ieri al pronto soccorso un paziente in barella - con tavola spinale e collare - era in attesa di visita. Contestando proprio l'attesa - e' corso verso la scrivania del chirurgo gettando addosso al medico il collare.

Parigi - manifestanti contro la riforma delle pensioni “assaltano” il Teatro dove c’è Macron : Un folto gruppo di manifestanti che si oppongono alla riforma delle pensioni francese si è dato appuntamento al teatro Bouffes du Nord di Parigi dopo aver appreso, da un giornalista militante, che in sala c'era il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Gli attivisti sono stati respinti dalla polizia.Continua a leggere

Al Teatro dei Mendicanti di San Giovanni a Teduccio in scena “Else - l’esercizio della resurrezione” : Sabato 18 gennaio ore 20.30 e domenica 19 gennaio ore 18.30 presso il “The Beggars’ Theatre” ovvero Il Teatro dei Mendicanti, per lo spettacolo Else, l’esercizio della resurrezione, tratto da La signorina Else di Artur Schnitzler Due serate di Teatro, quindi per il prossimo fine-settimana, quando andrà in scena al The Beggars’ Theatre – Il Teatro dei Mendicanti di San Giovanni a Teduccio, una realtà ormai larga espansione per ...

Aosta. Al Teatro Splendor l’operetta Il Pipistrello della compagnia Corrado Abbati : L’Assessorato regionale del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, nell’ambito della Saison Culturelle 2019/2020, presenta, martedì 21 gennaio 2020,

Agropoli - Cdp finanzia il recupero dell’ex Fornace e la realizzazione di un cineTeatro : A pochi chilometri da Salerno, nella cornice del Cilento, sorge Agropoli, un comune di 22 mila abitanti ricco di storia (il nome deriva dal greco Acropolis, città alta) cultura e tradizioni, diventato nel corso del tempo un’attrazione turistica del sud Italia. Cassa Depositi e Prestiti ha contribuito al percorso di crescita del borgo a partire dal 1968 finanziando operazioni di grande valore per la collettività: tra queste, il recupero ...

Salerno - al Teatro Augusteo martedì arriveranno tre grandi campioni dello sport : Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – martedì 14 gennaio, alle ore 10.00, presso il teatro Augusteo di Salerno i ragazzi delle scuole medie superiori della città incontreranno e dialogheranno con 3 grandi campioni dello sport: Andrea Lucchetta e i paralimpici Oney Tapia e Federica Maspero. Special Guest Adriano Panatta. Si tratta di #campionidiVITA il primo roadshow sul tema della diversità e dei valori dello sport paralimpico ...

Al Teatro delle Muse dall’11 gennaio al 9 febbraio “Non è una tragedia” : La regressione del maschio verso il materno è un pò il centro della commedia “Non è una tragedia – ovvero Edipo c’entra poco”, scritta e diretta da Geppi Di Stasio, che debutta al Teatro delle Muse l’11 gennaio e fino al 9 febbraio. La Compagnia Stabile del Teatro delle Muse, con Wanda Pirol, Rino Santoro, Geppi Di Stasio, porta in scena uno spettacolo che per tre anni consecutivi ha fatto registrare un grande successo di pubblico. Un ...

Firenze : al Teatro della Pergola Glauco Mauri è «Re Lear» - in prima nazionale : Il grande attore affronta per la terza volta la titanica tragedia shakespiriana, sempre con Roberto Sturno, già Matto e ora nei panni del conte di Gloucester

Salerno - domani in programma il “Club della Lettura” al Teatro Ghirelli : Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Torna giovedì 9 gennaio il Club della lettura al Teatro Ghirelli. Protagonista di questo sesto appuntamento “Protagora” di Platone, ridotto e interpretato da Mimma Virtuoso. Letture selezionate da Franco D’Acunto e Matteo De Cesare. Regia di Andrea Carraro. Conduce il dibattito Eduardo Scotti. “Protagora” ovvero l’arte della Politica secondo Platone. Un ...

Al Teatro della Cometa : “Il motore di Roselena” con Gea Martire e la regia Nadia Baldi : Sarà in scena al Teatro della Cometa dal 15 al 26 di gennaio, IL motore DI ROSELENA, da un’idea di Gea Martire, drammaturgia di Antonio Pascale e Gea Martire. Protagonista una travolgente Gea Martire, diretta da Nadia Baldi. I costumi sono di Carlo Poggioli. Storia in forma monologata dell’emancipazione di Roselena, nata e cresciuta dietro al Vesuvio. Il tono è tragicomico, come lei. Roselena è infiammata da una grande passione per le macchine. ...

Silvia Siravo al Teatro Carcano di Milano con “La cena delle belve” : 2020 ricco di impegni per Silvia Siravo che sarà al Carcano di Milano con “La cena delle belve”, poi al Palladium a Roma nel ruolo di Elena né le “Troiane” di Seneca e in Sicilia con “Erano tutti miei figli” con la regia di Giuseppe Dipasquale Silvia Siravo sarà in scena a Milano al Teatro Carcano dal 9 al 19 gennaio con “La cena delle belve”, di Vahè Katcha, elaborazione drammaturgica di Julien Sibre, versione italiana di Vincenzo Ceramì, ...