Samantha De Grenet confessa: «Sono stata male. Mi sono operata» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Samantha De Grenet e Caterina Balivo - Vieni da Me “sono stata male. Mi sono operata“. Samantha De Grenet parla per la prima volta di un male che poco più di un anno fa l’ha costretta ad un delicato intervento. Lo fa da Caterina Balivo a Vieni da Me, ammettendo però di non essere ancora pronta per affrontare l’argomento: “E’ passato un anno ormai da questa cosa. Ho metabolizzato, sono quasi pronta e spero che quando riuscirò a parlarne, senza piangere, senza impietosire, senza quelle robe brutte, di dare forza ad altre donne che magari hanno passato o passano quello che ho passato io”. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi (ha partecipato nell’edizione del 2017, ultima sua esperienza televisiva) non riesce trattenere le lacrime, pensando a quanto successo. Oggi, per fortuna, sta bene, ma frena ogni tipo di ... davidemaggio

