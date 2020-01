Samantha De Grenet a Vieni da me, un figlio perso a 20 anni e un matrimonio annullato (Foto) (Di lunedì 20 gennaio 2020) In pochi forse lo sanno ma Samantha De Grenet si è sposta la prima volta quando aveva solo 20 anni, il suo primo marito è stato Pierfrancesco Micara, un matrimonio poi annullato che racchiude un dolore (foto). La De Grenet oggi è mamma felice e del tutto innamorata del suo Brando ma quando ha deciso di sposare Micara era incinta di un altro figlio, un bambino che ha perso al terzo mese di gravidanza. A Vieni da me la splendida ex modella osserva con tutti gli altri le foto del suo primo abito da sposa. Nozze al castello di Bracciano, lo stesso che avrebbero poi scelto anni dopo Eros Ramazzotti e Tom Cruise per i rispettivi matrimoni. Un matrimonio durato pochissimo, Samantha De Grenet si era già pentita durante il viaggio di nozze, aveva già cambiato idea e spiega che erano innamoratissimi, Pierfrancesco aveva sei anni più di lei che rimase incinta. Insieme decisero di anticipare i ... ultimenotizieflash

