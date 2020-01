Roma, Spinazzola risponde all’Inter: “Non sono rotto, è una follia” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Leonardo Spinazzola tuona a muso duro contro l’Inter dopo il mancato trasferimento in nerazzurro nell’affare Politano. Il terzino giallorosso, autore di una super prestazione nel match contro il Genoa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo malcontento in maniera piuttosto stizzita. L’ex Juventus ha così ammesso: “Io rotto? Mi sembra una follia. Ho giocato in … L'articolo Roma, Spinazzola risponde all’Inter: “Non sono rotto, è una follia” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

