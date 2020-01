Retroscena TPI: Caso Gregoretti, l’ex M5s De Falco tentato di far saltare il voto in Giunta su Salvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Caso Gregoretti, De Falco tentato di far saltare il voto in Giunta su Salvini “Sono pronto ad andare in prigione”: è l’ultimo atto di quella che si è trasformata in una vera e propria saga – più che un Caso giudiziario – e che ha come suo protagonista il leader della Lega Matteo Salvini. E sue sono proprio queste affermazioni rilasciate a margine di un’iniziativa elettorale della Lega a Comacchio, rispondendo a una domanda sul Caso Gregoretti e sul voto previsto per il pomeriggio della Giunta per l’immunità del Senato. La maggioranza ha fatto di tutto per far slittare il voto in Giunta dopo le regionali del 26 gennaio, per non fornire a Salvini la formidabile arma in campagna elettorale da “vittima di un processo politico”. Un voto ha però sancito che si sarebbe votato oggi alle 17 grazie alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, che si è ... tpi

