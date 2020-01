Novartis di Origgio, cartelli contro la sperimentazione sui macachi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Manifesto animalista contro la vivisezione, posizionato sulla cancellata della Novartis di Origgio. L’iniziativa è degli attivisti anti-vivisezionisti del Coordinamento macachi Liberi, i quali non rinunciano a dare battaglia al progetto che vede l’Università di Torino e Parma coinvolte nell’esperimento della durata di cinque anni sui deficit visivi umani causati da traumi: per farlo saranno utilizzati sei macachi che a fine esperimento saranno soppressi. L’esperimento ha ottenuto un finanziamento per due milioni di euro di fondi pubblici dall’European Research Council. su Il Notiziario. ilnotiziario

