Migrante morto al Cpr di Gradisca, si indaga per omicidio volontario. Diffuso audio sul pestaggio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Per l'associazione "No Cpr e no frontiere Fvg", Vakhtang Enukidze sarebbe stato picchiato dalle guardie, martedì, intervenute dopo una rissa tra la vittima e un compagno di stanza. Per la procura, al momento sono solo illazioni repubblica

