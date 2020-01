Meteo: maltempo solo di passaggio, l’alta pressione è pronta a tornare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le previsioni del Meteo degli esperti riferiscono che quella appena iniziata sarà una settimana dai 2, anzi 3 volti. Un potente vortice porterà pesante maltempo in alcune regioni, ma è già pronta a tornare l’alta pressione che ha caratterizzato le ultime settimane. maltempo: nubifragi e neve in Sardegna Nei giorni scorsi gli esperti avevano previsto un primo cedimento dell’enorme anticiclone che sta caratterizzando questo gennaio. Tempo più stabile, ma anche più smog e tanta nebbia in Val Padana. Il responsabile di questo primo scansamento è un pericoloso vortice proveniente dalla Spagna, che già da lunedì 20 porterà pesante maltempo in alcune regioni.La più colpita sarà la Sardegna: previsti nubifragi, abbondanti nevicate oltre i 1300 metri e un forte vento. Maggiormente interessata sarà la parte orientale dell’Isola, ma il vortice porterà brutto tempo anche al Centro e al Sud, ... thesocialpost

