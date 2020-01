Mercato Juventus, addio imminente: Cagliari vicino all’esterno biaconero (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mercato Juventus – Non solo colpi in entrata. Paratici è a lavoro per sfoltire la rosa. Dopo Perin e Mandzukic un altro “esubero” potrebbe andar via: Marko Pjaca. Il croato dopo tanta sfortuna sembra essere tornato in forma e su di lui ci sono diversi club di serie A. Sarri diverse volte lo ha convocato, facendolo anche esordire in Coppa Italia. Il talento croato vuole riconquistare la Nazionale in vista dell’Europeo. Mercato Juventus, Cagliari su Pjaca Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Cagliari sarebbe ad un passo da Marko Pjaca: la trattativa con la Juventus è in fase avanzata ed il croato è pronto a sbarcare in Sardegna agli ordini di Rolando Maran. Il presidente Giulini ed il diesse Carli sono convinti che il croato classe ’95 possa trovare in rossoblu l’ambiente ideale per tornare ai livelli pre-infortunio. Il talento di ... juvedipendenza

