Lutto per Umberto Tozzi: morta la ex moglie (Di lunedì 20 gennaio 2020) È morta Serafina Scialò, 63 anni, sposata con Umberto Tozzi dal 1979 al 1984. Sembra che la donna non si presentasse a lavoro da giorni, tanto che alla fine i colleghi avrebbero lanciato l’allarme. Ritrovato il corpo di Serafina Scialò Il Messaggero Veneto spiega che la donna lavorava come collaboratrice scolastica e che, dopo le assenze a lavoro, i colleghi avrebbero lanciato l’allarme. Così i carabinieri hanno trovato il suo cadavere in casa. La prima ipotesi è che la 63enne sia stata vittima di un malore. Umberto Tozzi e la sua prima moglie erano separati, lei viveva ad Udine e insieme avevano avuto un figlio, Nicola Armando. Il cantante ha poi sposato Monica Michielotto da cui ha avuto altri due figli: Gianluca e Natasha. L'articolo Lutto per Umberto Tozzi: morta la ex moglie proviene da The Social Post. thesocialpost

