Libia, i boia del Darfur combattono al fianco di Haftar in nome del petrolio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le milizie sudanesi Janjawid, accusate di crimini contro l'umanità in Darfur ora combattono in Libia con il generale Haftar finanziati da Emirati, Arabia Saudita ed Egitto. Si temono stragi di civili. Human Rights Watch li chiama "i senza misericordia" per loro efferatezza. Solo in Sudan hanno causato 400mila morti e 2 milioni di sfollati. fanpage

