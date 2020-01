“La malattia dei calciatori”: le ipotesi dietro la scia di morti per Sla nel calcio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sclerosi laterale amiotrofica. È questo il nome della malattia che ha portato via il calciatore Pietro Anastasi, grande attaccante siciliano che negli anni ’70 vinse tre scudetti con la Juventus e una Coppa Italia con l’Inter. Ai più è nota come Sla, ma per definirla si usa anche un’altra espressione, decisamente eloquente: la “malattia dei calciatori”. L’istituto di ricerca Mario Negri ha contato 32 vittime su 23.875 professionisti che hanno militato in A, B e C dalla stagione 1959/60 fino al 1999/2000, mettendo in luce un’evidenza scientifica: i calciatori muoiono di più e si ammalano il doppio rispetto al resto della popolazione. L’incidenza media della malattia è di 1,7 casi ogni 100mila abitanti, ma tra i calciatori arriva fino al 3,2%. Focalizzandosi solo sulla sera A, il rapporto è addirittura di 1 a 6. Il primo caso attestato è stato quello di ... open.online

matteosalvinimi : #Salvini: Lo sportivo dell'anno è un uomo, un padre, un guerriero, un grande sportivo, un uomo che sconfigge la mal… - repubblica : Andrea Vianello torna in tv dopo l'ictus: 'Non vergognatevi, la malattia non è una colpa' [aggiornamento delle 22:1… - repubblica : Andrea Vianello torna in tv dopo l'ictus: 'Non vergognatevi, la malattia non è una colpa' -