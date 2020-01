Incubo meningite in Sicilia: donna di 70 anni ricoverata a Caltanissetta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una donna di Gela è stata ricoverata all'ospedale Sant’Elia di Caltanissetta perché colpita da meningite batterica. Si tratta di una settantenne che inizialmente era stata ricoverata al “Vittorio Emanuele” di Gela. La paziente è in prognosi riservata e si trova al reparto malattie infettive. fanpage

sono_farmaci : 'Incubo meningite'. Come trasformare 4 casi in una psicosi di massa. L'esperimento è riuscito, lo ripeteranno.