Incinta a 12 anni: era andata all’ospedale per un mal di pancia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Incinta a 12 anni: sarebbe questa la scoperta dietro il caso di una minorenne che si sarebbe recata al Pronto soccorso di Perugia lamentando dolori addominali. Contattata da TheSocialPost.it, la struttura non ha potuto dare informazioni sulla vicenda. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la 12enne sarebbe al settimo mese di gravidanza e si troverebbe in Italia da poco tempo, ospite di alcuni parenti. all’ospedale con dolori addominali: 12enne sarebbe Incinta Si sarebbe recata al Pronto soccorso di Perugia lamentando un mal di pancia, ma i medici avrebbero scoperto che è Incinta. La paziente avrebbe soltanto 12 anni e il caso sarebbe finito così all’attenzione di polizia e Tribunale per i minorenni. Giunta all’ospedale con dolori addominali, avrebbe scoperto di aspettare un bambino e di essere al settimo mese di gravidanza. Secondo quanto riportato dal ... thesocialpost

