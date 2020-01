Giunta per le immunità del Senato, via libera al processo a Salvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) La seduta della Giunta per le immunità del Senato si è conclusa con un 'no' alla relazione del presidente Maurizio Gasparri e, quindi, il via libera al processo nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sarà, però, l'aula ad avere l'ultima parola sulla richiesta del Tribunale di Catania. Come annunciato i cinque Senatori della Lega hanno votato contro alla proposta Gasparri, mentre si sono detti a favore per respingere la richiesta di autorizzazione a procedere i quattro Senatori di Forza Italia e uno di FdI. La votazione si è conclusa con un pareggio, ma secondo il regolamento del Senato in questo caso è il 'no' a prevalere. ilfogliettone

