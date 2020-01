Friuli Venezia Giulia, Pizzimenti: “Due ipotesi per il ponte sul Tagliamento” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Convocata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, si è svolta a Latisana una riunione sull’eventuale innalzamento del ponte stradale sul fiume Tagliamento che rappresenta il collegamento principale tra la zona rivierasca e il Veneto orientale. Alla riunione nel municipio hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture del Veneto, Elisa De Berti, i sindaci di Latisana, Daniele Galizio, e di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto. “L’obiettivo di Pizzimenti era quello di proseguire la fase di ascolto degli amministratori locali sulle esigenze e le criticità del territorio e di condividere con loro il percorso da seguire per valutare due ipotesi di adeguamento del manufatto”, si legge in una nota della Regione Friuli Venezia Giulia. “La prima ipotesi – si trova ancora ... meteoweb.eu

matteosalvinimi : Massimiliano Fedriga, Governatore del Friuli Venezia Giulia a #Maranello #26gennaiovotoLega - LegaSalvini : #Borgonzoni: Un saluto da Coccolia di Ravenna, in visita alla storica azienda Molino Spadoni, un'eccellenza della R… - GiuseppeConteIT : Via libera oggi dal Cdm a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo a novembre: Abruzzo,… -