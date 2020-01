Fiorentina, Iachini: «Ecco quando rientra Ribery. Sul mercato…» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fiorentina, Beppe Iachini svela le condizioni di Franck Ribery e il suo ritorno in campo: il punto anche sul mercato Franck Ribery manca tanto a questa Fiorentina, nonostante le vittorie. Lo aspetta Beppe Iachini, che è intervenuto ai microfoni di Radio 1, nel corso del programma “Radio Anch’io Sport”. Ribery – «Sta cercando di recuperare dal brutto infortunio alla caviglia. È sempre molto partecipe con il gruppo, e questo ci fa piacere. Sta lavorando con i fisioterapisti, la tempistica prevede ancora almeno 45 giorni perché possa scendere in campo». MERCATO – «Con la società abbiamo già parlato di quelle che possono essere le nostre esigenze. C’è la volontà di trovare un giocatore per reparto, in difesa, a centrocampo e in attacco. Così che nel girone di ritorno ci possano essere alternative importanti per rendere la squadra ancora più solida». Leggi su ... calcionews24

