Erano pronti al furto | ladri in fuga

I Carabinieri della Compagnia di Avellino nell'ultimo periodo hanno intensificato i servizi finalizzati a contrastare i reati in genere, in particolare a fronteggiare il fenomeno dei delitti contro il patrimonio. Diverse le comunicazioni pervenute nella tarda serata di ieri alla Centrale Operativa che segnalavano una station wagon di colore chiaro aggirarsi, con fare sospetto, nel centro abitato di Atripalda. Immediatamente, si dava attuazione ad un articolato e consolidato dispositivo con la partecipazione di diverse pattuglie, al fine di intercettare e bloccare il veicolo i cui occupanti, con molta probabilità, Erano proprio quelli che poco prima avevano tentato anche un furto in un'abitazione della Città del Sabato: l'azione delittuosa non veniva portata a termine poiché un cittadino, notato i malfattori sul balcone mentre tentavano di forzare un infisso,

