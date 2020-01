Due per mille ai partiti: il Partito Democratico supera la Lega (Di lunedì 20 gennaio 2020) Se si votasse tenendo conto del due per mille donato ai partiti e non del voto espresso nelle urne, il primo Partito d’Italia sarebbe il Pd con il 42,17% dei consenti, seguito dalla Lega con il 20,21%. Ciò significherebbe che a Nicola Zingaretti mancherebbero soltanto 47 voti per avere una maggioranza in grado di dare vita ad un esecutivo. Due per mille ai partiti Il ministero dell’Economia ha pubblicato i dati relativi ai contributi Legati alle dichiarazioni dei redditi del 2019. Traducendo il due per mille che i contribuenti hanno donato ad ogni singolo movimento politico in voti, il Parlamento che ne deriverebbe è assai diverso da quello che si creerebbe qualora gli italiani si recassero alle urne. Prendendo la Camera dei Deputati e supponendo che si voti con una legge proporzionale pura, il Partito Democratico otterrebbe 269 seggi, soltanto 47 in meno rispetto ai 316 necessari ... notizie

LucaBizzarri : Andremo su Marte. Alexa ci prenota il ristorante. Le auto presto voleranno. Si paga tutto col telefono. Il telefono… - DavidSassoli : La conferenza di Berlino ha funzionato. La dichiarazione ha trovato il consenso della comunità internazionale per d… - repubblica : #MarcoSimoncelli oggi #20gennaio avrebbe compiuto 33 anni. Campione vero, talento delle due ruote, perfetta espress… -