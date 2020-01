Davos: PwC, Ceo italiani più ottimisti su prospettive aziende (3) (Di lunedì 20 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Il tema dei cambiamenti climatici sta sempre più occupando un ruolo prioritario nelle agende dei Ceo italiani, anche se ancora in misura ridotta rispetto a quanto succede all’estero”, commenta Anzivino, e aggiunge: “molti stanno ancora valutando quali implicazioni di natura commerciale ed industriale potrebbe avere una riconfigurazione green della propria carbon footprint aziendale, anche se purtroppo bisogna ricordarsi che i tempi per agire sono stretti”.In un contesto complesso ed incerto come quello delineato, i Ceo italiani stanno pianificando le medesime strategie di risposta registrate a livello globale, puntando in particolar modo su un aumento dell’efficienza operativa (Italia 65%, Mondo 77%), della crescita organica (Italia 50%, Mondo 70%) e sul lancio di nuovi prodotti (Italia 42%, Mondo 60%). I Ceo italiani ... calcioweb.eu

