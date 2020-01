Calciomercato Inter, Ausilio: “Offerta ufficiale per Eriksen. Moses? Principio d’accordo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Piero Ausilio a ruota libera sul Calciomercato dell'Inter. Il direttore sportivo della formazione nerazzurra è Intervenuto ai microfoni di Sky per parlare dei nomi più caldi delle trattative del club milanese, facendo il punto sugli obiettivi: "Eriksen è un giocatore importante, siamo in attesa dopo aver presentato un'offerta ufficiale. Per Moses Principio d'accordo col Chelsea. Stiamo facendo della valutazioni in queste ore". Il dirigente ha parlato anche di Politano e della trattativa con la Roma. fanpage

