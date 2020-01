Auto investe e uccide tifoso della squadra rivale: 25 arresti (Di lunedì 20 gennaio 2020) In arresto il presunto assassino e 24 tifosi della squadra del Melfi L’ennesima tifoseria che è andata fin troppo oltre con le modalità di sostegno alla squadra del cuore. La tragedia si è consumata a Vaglio di Basilicata in un’area di servizio della strada statale Basentana, a pochi chilometri da Potenza. Arresto immediato per omicidio … L'articolo Auto investe e uccide tifoso della squadra rivale: 25 arresti NewNotizie.it. newnotizie

