Ascolti tv domenica 19 gennaio 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Prime Time Su Rai 1 Il film Chi m'ha visto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 3 Amore Criminale (live e recensione) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Transformers: L'ultimo cavaliere ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Hachiko - Il tuo migliore amico ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Non è l'Arena ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Deal With It - Stai al gioco, in prima serata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai ... blogo

realvarriale : Anche ieri ascolti super per #LaTribuna 1milione340mila con il 7.12% di share e #90Minuto 1milione383mila e il 6.45… - davidemaggio : Ascolti TV di ieri, domenica 19 gennaio 2020. Chi m’ha visto 12.8% (3 mln), Live 14.1% (2,5 mln) - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 19 gennaio 2020 -