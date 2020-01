Andrea Iannone prima a processo e poi a Sepang per i test MotoGP (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 4 febbraio il pilota dell’Aprilia comparirà davanti alla Corte Disciplinare della FIM per difendersi dall'accusa di doping. Fiducioso in una sentenza assolutoria, prenderà un volo per la Malesia. La tempistica fa ben sperare in vista dei test invernali previsti a Sepang dal 7 al 9 febbraio. fanpage

