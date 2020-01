Venezia, 19enne denuncia: “Mi hanno sputato addosso perché cinese” (Di domenica 19 gennaio 2020) Una studentessa di origini cinesi della Ca’ Foscari di Venezia è stata presa a sputi da due 16enni sul treno diretto per Mestre. Immediata la denuncia sui social, dove la ragazza ha trovato molta solidarietà. Venezia, insultata solo perché cinese Valentina Wang è una studentessa di 19 anni di origini cinesi che ogni giorno prende il treno per frequentare le lezioni all’università Ca’ Foscari di Venezia. Si trova al binario di Mestre per tornare a Badia Polesine, dove riside con la sua famiglia, quando ad un tratto si avvicinano due ragazzi di 16 anni che incominciano ad insultarla e prenderla in giro con frasi razziste sulla sua orgine orientale: “Prova a pronunciare la “r”, tanto non riesci, incapace”. “All’inizio facevo finta di niente, ma poi ho deciso di rispondere a tono“, così ha scritto sul suo profilo Facebook la ragazza che ha ... Leggi la notizia su notizie

zazoomblog : Venezia la 19enne Valentina denuncia: “Mi hanno insultato e sputato addosso perché sono cinese” - #Venezia #19enne… - zazoomblog : Venezia la 19enne Valentina denuncia: “Mi hanno insultato e sputato addosso perché sono cinese” - #Venezia #19enne… - VerdiVeneto : RT @nuova_venezia: Mestre, sputi e offese razziste sul treno a una 19enne -