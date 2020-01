Ultime Notizie Roma del 19-01-2020 ore 20:10 (Di domenica 19 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 19 gennaio in studio Giuliano Ferrigno alla vigilia del voto della giunta per l’immunità sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti leader della Lega Matteo Salvini fa sapere che chiederai senatori anche a quelli della di votare Sì al suo processo Ma si trovi un tribunale abbastanza grande dice perché penso che milioni di Italiani vorranno farmi compagnia Salvini Promette che se diventerà premier riconoscerà Gerusalemme capitale d’Israele ma dice che la lega non ha legami con i gruppi di estrema destra di Peppe che la massiccia presenza di immigrati da Paesi musulmani contribuisce alla diffusione dell’antisemitismo anche in Italia gli esseri diversi poliziotti sono stati feriti oggi a Hong Kong a margine di una nuova manifestazione riprese sono cominciate dopo ... romadailynews

