Tassa sull’ombra, Lega e Fratelli d’Italia attaccano il governo. Il Tesoro: “Tema non esiste, balconi e verande sono esclusi” (Di domenica 19 gennaio 2020) La Lega e Fratelli d’Italia attaccano: “senza vergogna”, “da manicomio”. Il governo assicura che è una fake news: nel 2021 non scatterà alcuna Tassa sull’ombra di balconi e verande. Perché il nuovo canone unico istituito dalla manovra al posto dei tributi locali per l’occupazione di suolo pubblico, la pubblicità e le pubbliche affissioni “deriva dagli stessi presupposti impositivi” e richiede quindi che l’utilizzo dello spazio pubblico porti un beneficio economico. Ergo: terrazzi e simili rimangono esclusi. Tutta la polemica nasce dalla denuncia di un avvocato dello studio tributario e fiscale fondato da Giulio Tremonti: secondo Giuseppe Pizzonia la legge di Bilancio, nel modificare la normativa sulla materia, non ha rinnovato “l’esclusione dal pagamento per l’ombra proiettata da balconi, verande e simili, fino ad oggi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

