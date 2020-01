Sarri Juventus, strigliata alla squadra: le parole (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sarri Juventus – Maurizio Sarri ha rilasciato le consuete dichiarazioni post-partita. Il tecnico bianconero analizza la vittoria contro il Parma, soddisfatto a metà per la prestazione dell’intera squadra. Sarri non le manda a dire e striglia i suoi in vista dei prossimi impegni sottolineando la prova non proprio ottima di stasera. Le parole. Juventus, Sarri striglia i suoi: ecco quanto affermato L’allenatore bianconero, nonostante i tre punti di stasera, storce il naso sulla prestazione. Ecco quanto dichiarato a Sky Sport: “Noi avevamo fatto bene anche le due-tre partite prima della Supercoppa, avevamo sbagliato. Non mi chiedere i motivi, ma le partite con la Lazio le abbiamo sbagliate, contro una squadra forte, ma ci abbiamo messo anche del nostro. La squadra è in crescita. Stasera abbiamo fatto una partita meno pulita del solito, dovevamo chiuderla ... juvedipendenza

