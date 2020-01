Salto con gli sci, Dawid Kubacki regola Kobayashi per un’incollatura e centra la doppietta a Titisee-Neustadt (Di domenica 19 gennaio 2020) Secondo successo consecutivo e quarto in carriera per Dawid Kubacki, uscito vincitore in gara-2 a Titisee-Neustadt (Germania) al termine di un meraviglioso duello testa a testa con Ryoyu Kobayashi conclusosi in favore del polacco per appena tre decimi di punto. Il fresco trionfatore nella Tournèe dei 4 Trampolini ha costruito il suo primo posto in particolar modo nella prima serie, con un Salto fantascientifico di 143 metri in condizioni di vento meno favorevole rispetto al rivale (volato fino a quota 147 metri con una bufera di vento frontale), per poi difendere la sua leadership per un soffio nella seconda manche nonostante una prova complessivamente meno competitiva nei confronti di Kobayashi. Dopo aver guadagnato 3.3 punti di margine a metà gara sul primo degli inseguitori, Kubacki ha ottenuto una misura positiva di 133.5 metri (alla luce delle complicate condizioni meteo ... Leggi la notizia su oasport

