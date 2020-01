Ronaldo piega il Parma 2-1, la Juventus allunga a +4 sull'Inter (Di domenica 19 gennaio 2020) C'è voluto il miglior Cristiano Ronaldo per piegare il Parma e allungare in testa alla classifica. La Juventus vince 2-1 grazie alla doppietta del suo fuoriclasse e manda l'Inter,... ilmattino

DanyForsy96 : #SerieATIM: la #Juventus piega 2-1 il #Parma grazie alla doppietta di #Ronaldo e va a +4 sull’#Inter.… - LucaVersini : @sololinter1908 @MCaronni Ronaldo come Young, Giroud e Moses. Non fa una piega - Agato_Agato : Come Ronaldo due anni fa. Non fa una piega. -