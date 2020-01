Oroscopo Simon & the stars della settimana prossima (20-26 gennaio) (Di domenica 19 gennaio 2020) Oroscopo della settimana Simon and the stars: le previsioni da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2020 Anche per la prossima settimana (dal 20 al 26 gennaio 2020) le previsioni dell’Oroscopo di Simon & the stars le riprendiamo dal suo libro dal titolo “L’Oroscopo 2020, il giro dell’anno in 12 segni”, riportando in questo e nei prossimi due paragrafi informazioni relative a ciascun segno zodiacale. Le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Simon and the stars da lunedì 20 a domenica 26 gennaio tratte dal libro appena citato, relative al segno dell’Ariete, dicono che quella del 25 sarà una giornata adatta per partecipare ad un evento mondano, mentre domenica prossima sarà possibile fare nuove conoscenze. Venerdì 24 il Toro potrà vedere una bella evoluzione nel lavoro, mentre subito dopo la fine della settimana (esattamente il 28) ci sarà un bel ... Leggi la notizia su lanostratv

CinziaStorari : BILANCIA: OROSCOPO DAL 13 AL 19 GENNAIO | Simon & the Stars - Elle_Italia : L'oroscopo di @simonandthestar dal 13 al 22 gennaio 2020 segno per segno #oroscopo #ELLEweekly - HuffPostItalia : Oroscopo di Simon and the stars: la settimana dal 13 al 19 gennaio -