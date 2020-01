Olio di palma, report del Wwf: “Scarsi impegni concreti su forniture sostenibili”. Tra le poche aziende virtuose Ferrero, L’Oréal e Ikea (Di domenica 19 gennaio 2020) Sull’Olio di palma sostenibile soprattutto promesse. Quando ci sono. A dispetto degli impegni assunti da aziende e coalizioni industriali a favore di una catena di fornitura sostenibile e contro la deforestazione nelle aree tropicali, molte società sono ancora ben lontane dal dimostrare ai propri consumatori di poter adempiere a queste promesse. È il risultato di Palm Oil Buyers Scorecard, la valutazione delle aziende per il loro supporto all’impiego di Olio di palma sostenibile che il Wwf ha presentato alla vigilia del World Economic Forum di Davos. La nuova edizione prende in esame 173 principali retailer, produttori di beni di consumo e società di food service in Canada, Stati Uniti, Europa, Australia, Singapore, Indonesia e Malesia. Si va da brand noti come Carrefour, L’Oreal, McDonald’s, Nestlé, Tesco e Walmart, ad altri meno conosciuti. POCHE LE AZIENDE VIRTUOSE Nessuna azienda ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

