LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: si parte con la gara femminile, Johaug vuole confermarsi (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 Gli uomini d’Italia, alle 13, saranno invece tre: Francesco De Fabiani (16° a 1’38” da Bolshunov ieri), Giandomenico Salvadori (a 2’36”) e Dietmar Noeckler (a 3’03”, ma partirà con l’onda dopo 2’40”). 10:55 Due le italiane in gara oggi: Anna Comarella, che parte dal 21° posto a 1’42” da Johaug, e Ilaria Debertolis, al via per trentaduesima a 2’06”. 10:50 Per quel che invece concerne la gara maschile, al via alle 13, sarà il russo Alexander Bolshunov a dover difendere i 24 secondi che ha di vantaggio sul finlandese Iivo Niskanen e i 40 sul norvegese Sjur Roethe. 10:45 A Nove Mesto si comincia alle 11:10 con la 10 km femminile, che somiglia più che altro a un “tutte contro Therese Johaug”, visto che la norvegese parte da leader con 33 secondi ... Leggi la notizia su oasport

