LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Eckhoff vola via dopo due serie, Wierer in lotta per il podio (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Zero anche per Vittozzi ma ormai conta molto poco, il distacco è superiore ai 3 minuti. 12.31 Manca l’ultimo Sanfilippo che sprofonda, bene Roeiseland in questa serie ma rimane a 30″ da Wierer, mentre c’è un errore anche per Herrmann. 12.30 Sbagliano entrambe le due inseguitrici, la norvegese riparte con 55″ su una buona Fialkova, poi Oeberg e Wierer a 57″. 12.29 Eckhoff non sbaglia più! Come si batte questa? 12.28 Herrmann fa paura sugli sci e è ormai prossima al minuto di distacco dalla testa. Si arriva ora però alla seconda sessione. 12.26 Wierer è andata a prendere Oeberg ma hanno perso entrambe una decina di secondi da Eckhoff. 12.25 Ha trovato lo zero anche Herrmann che è già in settima posizione mentre hanno mancato un bersaglio sia Fialkova che Roeiseland. Zero anche per Sanfilippo che però è ... Leggi la notizia su oasport

