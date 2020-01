Libia, al via la conferenza a Berlino. Sarraj: «Europei arrivati tardi e divisi» (Di domenica 19 gennaio 2020) Il premier libico Fayez al Sarraj, al Welt am Sonntag di Belrino, si mostra deluso per le divergenze delle posizioni in Europa sulla questione libica, con la Francia più favorevole al... Leggi la notizia su ilmessaggero

eziomauro : Libia, ecco il piano Onu per Berlino: “Prima consolidare la tregua, poi negoziato politico, nuove e… - Corriere : Libia, Conferenza di Berlino al via Obiettivo: cessate il fuoco duraturo - TommasoCurzio : RT @Virgilio_Mansi: È stato Conte stesso a dare via libera ad Erdogan per trivellazioni turche nella zona delle acque cipriote assegnata al… -