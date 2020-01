Harry rinuncia al titolo come Diana. E Archie non sarà principe: "Abbia la vita normale ch enon ho avuto io" (Di domenica 19 gennaio 2020) Harry sempre più sulle orme della madre Lady Diana. Il duca e la duchessa del Sussex, infatti, come ha fatto sapere la Regina perderanno i titoli di “Sue Altezze Reali” come prima condizione della loro fuoriuscita dalla famiglia reale, esattamente come era accaduto alla principessa Diana, quando 24 anni fa ha divorziato dal principe Carlo. Allora si disse che fu proprio Diana a non voler essere chiamata “principessa”. E quando alla sua morte avvenuta nel 1996 si pensò a ripristinare il titolo, la famiglia d’origine pensò che sarebbe stato “contro la sua volontà. Non ha bisogno di titoli per continuare a generare la sua particolare magia”.Forse ispirato dalla madre, anche Harry ha rinunciato al titolo: per sé, per Meghan e anche per Archie, che lontano in linea di successione, non sarà principe. La coppia ... Leggi la notizia su huffingtonpost

