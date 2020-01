GTA V è diventato realtà grazie a rinvii e periodi di crunch multipli, parola di uno sviluppatore (Di domenica 19 gennaio 2020) Il crunch, per chi non lo sapesse, è il periodo di tempo prolungato che costringe i dipendenti a lavorare ben oltre le normali ore lavorative. Nel mondo videoludico è un termine ormai tristemente noto e diffuso, dato che è una pratica comune all'interno degli studi più importanti del settore.L'ultimo caso di crunch che ha fatto scalpore è stato quello legato al rinvio di Cyberpunk 2077. Nonostante si credi che un rinvio equivalga a lasciare più tempo agli sviluppatori di portare a termine il loro operato, senza farli sforzare troppo, CD Projekt ha rivelato che i dipendenti dovranno lavorare duramente nonostante la scadenza sia stata spostata di parecchi mesi, ovvero che dovranno sottoporsi a crunch fino a settembre, il mese d'uscita di Cyberpunk 2077.Ovviamente, come potete immaginare, lunghi periodi di straordinario, prolungati per settimane, se non mesi, sono terreno fertile per ... Leggi la notizia su eurogamer

GTA diventato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : GTA diventato