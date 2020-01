Escalation meteo Invernale a Febbraio? Vortice Polare dritto su Europa (Di domenica 19 gennaio 2020) Quello di ciò parliamo in questo articolo non è fantascienza meteo, bensì l'accurata osservazione dell'evoluzione delle Vortice Polare di cui tanto vi descriviamo da giorni.Il Vortice Polare è una circolazione atmosferica che durante la stagione Invernale si forma alle alte quote nell'aria attorno al Circolo Polare Artico. Nel corso della stagione si rinforza sensibilmente, in genere tende poi a fluttuare creando delle anse che vanno a generare scambi di masse d'aria secondo i meridiani. Quando il Vortice Polare genera una circolazione fortissima come quella di quest'anno, alle medie latitudini prevalgono le alte pressioni e soprattutto in Europa le temperature sono superiori alla media, quindi anomalie climatiche in tutto il nostro Emisfero. Nonostante ciò, per azione della Corrente a Getto, ben più di qualcosa sta per cambiare come nel Nord America, dove è attesa ... Leggi la notizia su meteogiornale

EmanueleAnsel : Meteo Giornale: Escalation invernale potenziale con sconquasso esplosivo in atmosfera. - EmanueleAnsel : Meteo Giornale: Escalation invernale potenziale con sconquasso esplosivo in atmosfera. - zazoomnews : Previsioni Meteo la tendenza a 20 giorni: escalation invernale dalla 3ª decade di Gennaio [MAPPE] - #Previsioni… -