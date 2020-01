Che Tempo Che Fa, Uma Thurman commossa per Giulio Regeni: "I genitori hanno tutto il mio supporto" (Di lunedì 20 gennaio 2020) "Vorrei che gli argomenti di questa puntata fossero ampiamente condivisi" aveva detto Fabio Fazio aprendo la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 19 gennaio, che ha visto il collegamento in diretta col portavoce delle Sardine Mattia Santori da una Bologna invasa da oltre 40.000 manifestanti, e anche il ritorno dei genitori di Giulio Regeni a pochi giorni dalla pubblicazione di un libro che ripercorre gli eventi che hanno portato alla morte del figlio in Egitto ormai quattro anni fa. "Devo dire che sono molto in imbarazzo perché questo incontro è tra i più difficili da fare nel mio lavoro. Non riesco a essere professionale, perché questa storia mi coinvolge emotivamente" ha detto in apertura dello spazio a loro dedicato Fabio Fazio, aiutato da una standing ovation che ha abbracciato la dignità di una coppia che sta lottando contro interessi internazionali e contro l'ambiguità delle ... blogo

