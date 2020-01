C’è posta per te, la storia di Giuseppe e Valeria: lei chiede scusa (Di domenica 19 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio 2020 è andata in onda la seconda puntata di C’è posta per te. Tra i protagonisti della serata Valeria e Giuseppe, con la prima che ha chiesto l’intervento del programma per poter riconquistare il padre delle sue figlie. La storia di Giuseppe e Valeria Valeria Simona Soccodato si è rivolta a C’è posta per te per convincere il suo compagno, Giuseppe Vescovo, a ritornare a vivere con lei e loro due figlie, dopo un momento di crisi che ha coinvolto la coppia. Giovani e belli, i due si sono conosciuti quando avevano solo 22 anni. Valeria poco dopo è rimasta incinta e presa dalla nuova routine della vita da mamma, ha iniziato ad allontanarsi dal compagno. Quest’ultimo ha cercato di riconquistare la propria compagna, ma ad agosto scopre qualcosa che gli fa perdere la fiducia nei confronti di Valeria. Dopo un momento di crisi, nel quale i due si erano ... Leggi la notizia su notizie

